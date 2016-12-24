Боец СВО принимает участие в программе «Герои среди СВОих»

Борис Борисович – действующий участник специальной военной операции. В 2022 году он встал на защиту Отечества.

– Бегать не стал. Если Родина в нас нуждается, то мы должны пойти защищать её, – считает Борис.

В эти дни он был на малой родине в отпуске. В телеграм-канале Главы РМ Артёма Здунова он увидел пост о старте региональной программы «Герои среди СВОих». Хорошо всё обдумал, выполнил все условия, и заполнил заявку на сайте. Говорит, что главная его цель – это помощь людям.

– Я люблю свою республику и хочу быть для неё полезным. Хотел бы стать депутатом, служить народу. Участникам спецоперации приходится быстро принимать решения в экстренных ситуациях. Я думаю, что таким навыком должны обладать госслужащие, – говорит он.

Также он добавил, что благодарен Главе региона за то, что он всегда помнит о земляках, находящихся на фронте. Бойцам часто приходит гуманитарная помощь как от Правительства РМ, так и от населения Мордовии.

Подать заявку на участие в региональной программе можно до 17 марта на сайте https://geroi.e-mordovia.ru/. После этого этапа участники смогут проверить свои управленческие навыки, пройдя тестирование и личные собеседования. Для военнослужащих, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции, предусмотрено дистанционное прохождение тестирования и возможность отложенного обучения после возвращения.

Имена финалистов будут определены в июне. С 1 июля стартует их обучение. Оно будет проходить в очной и очно-заочной формах.

Образовательная программа разработана совместно с РАНХиГС. Она включает несколько модулей, направлена на развитие ценностных установок, управленческих и личностных компетенций у участников.

Лучшие выпускники программы получат приглашение на работу в органы власти, на предприятия республики, в политические и общественные организации.