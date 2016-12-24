В Мордовии появился первый пострадавший от укуса клещей в новом сезоне

Роспотребнадзор по РМ ежегодно с 1 марта по 1 октября проводит эпидмониторинг за инфекциями, передающимися клещами. Совместно с администрациями муниципальных образований республики определены территории, на которых необходимо проведение акарицидных обработок.

По информации ведомства, в 2025 году запланировано провести акарицидные обработки на 330 гектарах, в том числе на территории летних оздоровительных учреждений на площади 80 га.

13 марта текущего года в Мордовии уже зарегистрирован первый пострадавший от укуса клещей. Ну, а в минувший сезон в медицинские организации республики обратились 649 человек, пострадавших от укусов клещами, из них 266 – дети.

Как отмечают в Роспотребнадзоре по РМ, в связи с ранней весной численность клещей быстро увеличивается, достигнет максимума к началу первой декады мая и останется высокой до середины или конца июня, в зависимости от погоды.