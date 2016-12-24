Осужденным в мордовской колонии рассказали о перспективах трудоустройства после освобождения

Демографический приоритет
Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
В исправительной колонии № 2 УФСИН по РМ осужденные женщины на встрече с работодателями, представителями органов власти и сотрудниками Центра занятости населения узнали об имеющихся на предприятиях региона вакансиях и перечне необходимых для трудоустройства документов.
Так, в рамках проекта «Трудоустройство бывших осужденных» женщины смогут получить дополнительные меры поддержки после освобождения из мест лишения свободы.
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Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
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