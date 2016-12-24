Экономика Ульяновской области демонстрирует стабильный рост

14 марта 2025 года на рабочей встрече в Ульяновске полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и губернатор области Алексей Русских обсудили итоги социально-экономического развития региона в 2024 году.

Игорь Комаров отметил успехи области в развитии ключевых направлений: «По итогам 2024 года Ульяновская область заняла второе место среди регионов ПФО по индексу выпуска товаров и услуг в базовых отраслях экономики, который составил 108,9%. Это выше, чем в среднем по стране (104,8%) и по округу (105,6%). Отгрузка товаров собственного производства в регионе выросла на 26%.

Главный драйвер экономики - промышленность. Регион занимает 1 место в ПФО и 5 место в России по индексу промышленного производства, который составил 116% к уровню 2023 года. Помимо оборонных, растут и гражданские производства: мебели, картона, одежды, а также деревообработка. Рост отмечается в энергетике, ЖКХ, добыче полезных ископаемых, пищевой отрасли».

Губернатор Ульяновской области отметил положительную динамику и по другим ключевым показателям. Так, в 2024 году Ульяновская область показала высокие темпы роста инвестиций в основной капитал. Их объем составил рекордные 143 млрд рублей, или 111% к показателю 2023 года. Почти все предприятия, ранее принадлежавшие ушедшим из России иностранным собственникам, были перезапущены новыми владельцами.

«Экономическому прогрессу региона способствует и развитие сферы малого и среднего предпринимательства, в которой сейчас занято практически 34% от экономически активного населения региона. Более чем на четверть вырос оборот в малых организациях, благодаря чему объём поступлений от субъектов МСП по специальным налоговым режимам в консолидированный бюджет региона увеличился почти до 7 млрд рублей», – дополнил Алексей Русских.

Несырьевой и неэнергетический экспорт среди малых и средних предприятий вырос на 2,5%. Благодаря переориентации внешней торговли, экспорт ульяновской продукции в страны СНГ вырос на 7,6%. Несырьевой экспорт в Узбекистан, Монголию и Иран увеличился в 2 и более раза.

В конце рабочей встречи Игорь Комаров поблагодарил губернатора за успехи в развитии Ульяновской области в условиях действия санкций и отметил сохранение положительной динамики в регионе в начале 2025 года.