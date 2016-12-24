В Саранске члены организованной группы признаны виновными в мошенничестве

УФСБ России по Республике Мордовия совместно с региональным МВД и при силовой поддержке бойцов Росгвардии была пресечена противоправная деятельность 7 жителей региона, причастных к мошенничеству в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в период с января 2018 года по июль 2019 года фигуранты совершили хищение денежных средств путем обмана у жителей Республики Мордовия и Волгоградской области (более 800 потерпевших). Так, злоумышленники под видом работников газовой службы приходили в квартиры горожан, убеждали и вынуждали их приобрести газовые и дымовые извещатели по ценам, превышающими их рыночную стоимость в 10 раз. Общая сумма ущерба составила более 4,5 миллионов рублей.

В отношении фигурантов было расследовано уголовное дело за мошенничество, совершенное организованной группой.

Октябрьский районный суд. г. Саранска признал членов организованной группы виновными в инкриминируемом преступлении. С учетом признания вины и возмещения причиненного ущерба потерпевшим им назначено наказание от 2 лет 6 месяцев до 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком каждому.

Приговор в законную силу не вступил.