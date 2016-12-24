Инженера из Саранска поразил мошеннический дуплет

40-летний житель мордовской столицы умудрился дважды угодить в силки интернет-аферистов. Сначала он связался с фальшивыми брокерами, а затем обратился за помощью к таким же мошенникам, только действовавшим под вывеской юридической компании.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевший рассказал, что в январе текущего года по предложению представителя инвестиционной платформы решил заняться торговлей на фондовом рынке. Вложенные деньги вскоре принесли прибыль и житель Саранска попытался вывести заработанное, но не смог этого сделать.

Работающий инженером мужчина понял, что столкнулся с мошенниками и решил обратиться за помощью к юристам. Он нашел в интернете объявление, авторы которого обещали вернуть денежные средства пострадавшим в такой ситуации.

Списавшись с менеджером организации, прогоревший инвестор выслал все скриншоты переписки с брокерской платформой, а также персональные данные для оформления искового заявления. Для вывода денежных средств он по рекомендации юристов открыл счет в иностранном банке.

А дальше пошла типичная раскрутка инженера на деньги под предлогами обеспечения возврата его сбережений с инвестиционной платформы. Он перевел на указанные юристами счета все свои накопления, а затем деньги, взятые в долг у знакомых.

Вся эта финансовая возня закончилась предсказуемой потерей всех денежных средств. В результате потерпевший был вынужден обратиться в полицию. Общая сумма причиненного ущерба составила у него 968 тысяч рублей.