Идет прием заявок на конкурс «Волонтер преподобного Серафима Саровского – 2025»

Идет прием заявок для участия в конкурсе «Волонтер преподобного Серафима Саровского-2025», направленного на поддержку инициаторов, руководителей и участников волонтерских проектов, повышение их общественного статуса, популяризацию и развитие добровольческого движения.

Конкурс проводится по благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия в рамках деятельности Попечительского совета по развитию Саровской и Дивеевской обителей. В проведении конкурса поддержку оказывает Синодальный отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви. Конкурс включен в общецерковный план молодежной работы епархий Русской Православной Церкви.

Конкурс ориентирован на подачу уже реализованных волонтерских проектов. В качестве участников конкурса могут выступать только физические лица от 18 лет.

Цель конкурса – развитие православного добровольчества (волонтерства), поддержка авторов, руководителей и участников волонтерских проектов, содействие распространению и тиражированию наиболее эффективных практик волонтерской деятельности.

Предусмотрено три конкурсных направления проектов:

возрождение православных святынь и объектов историко-культурного наследия;

организация и проведение просветительских, образовательных, культурных мероприятий;

социальное служение.

Каждый участник может подать только одну заявку по выбранному направлению конкурса.

Заявки принимаются в электронной форме до 24 апреля 2025 года по ссылке: https://конкурсы.серафим.рф/ – «Волонтер преподобного Серафима Саровского» (на странице нужно выбрать этот конкурс для подачи заявки).

Итоги будут подведены в июне 2025 года. Победители конкурса и авторы лучших проектов будут награждены, а опыт лучших проектов будет растиражирован на другие регионы – по результатам конкурса планируется снять видеоролики и издать сборник с информацией о победителях, их опыте и направлениях работы, которые могут быть использованы другими добровольцами.

Авторы лучших проектов будут награждены и приглашены в Серафимо-Дивеевскую обитель (Нижегородская область) на итоговый форум, где они смогут участвовать в семинарах, дискуссиях, круглых столах, пообщаться с ведущими экспертами, специалистами, руководителями федеральных и региональных органов власти.