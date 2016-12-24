Бизнесу Мордовии расскажут о правилах общения с клиентами

Министерство экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с Центром «Мой бизнес» продолжает поддерживать малый и средний бизнес. По национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» в центре состоится семинар «Правила общения с клиентами».

Спикер семинара - известный коуч в области психологии Софья Малышева объяснит технику общения, разберёт психологические моменты.

Занятие ориентировано на предпринимателей, самозанятых, экспертов по работе с клиентами, а также руководителей подразделений, которые часто общаются с клиентами.

Спикер раскроет следующие темы и вопросы:

- Системная теория и почему так важно соблюдать системные правила

- Правила и порядки в системе «Я и клиент»

- «Я и мой клиент» - расстановочное упражнение, которое покажет, каким вас видят ваши клиенты, как они с вами взаимодействуют и какие у вас могут быть ошибки при общении с клиентами.

Семинар состоится 21 марта 2025 года в 14:00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Московская, 14, 2 этаж.

Записаться на семинар можно по ссылке: https://clck.ru/3HFGLB. Подробнее по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.