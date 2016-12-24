Предприятия Мордовии активно внедряют методы бережливого производства

2024 год стал завершающим для национального проекта «Производительность труда». Внедрять бережливые технологии на предприятиях Мордовии продолжат, но уже в рамках регионального проекта «Производительность труда» нового национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Свести издержки к минимуму и увеличить прибыль помогают представители Регионального центра компетенций.

Один из примеров – ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». В 2021 году предприятие поставило перед собой задачу — увеличить объемы по направлению производства кабелей среднего напряжения. Для достижения этой цели было решено установить новое оборудование, наклонную линию. Однако это привело к тому, что на линии экранирования, следующем этапе производственного процесса, возник дефицит объемов выпускаемой продукции почти в 2 раза, что сделало её «узким местом».

Руководители среднестатистического российского предприятия, видя только цифры, скорее всего, приняли бы решение о закупке дополнительного оборудования, что потребовало бы многомиллионных затрат (как инвестиционных, так и постоянных). Команда «ЭМ-КАБЕЛЬ» выбрала другой путь — «разогнать» имеющееся оборудование до нужной производительности.

Именно в этот период произошло знакомство руководства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» и Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Всесторонне обдумав сложившуюся ситуацию, было принято решение объединить усилия для решения непростой задачи. Так на предприятии стартовал национальный проект «Производительность труда».

Рабочая группа проекта и команда РЦК совместными усилиями полностью устранили «узкое место» на линии экранирования, что позволило избежать покупки нового оборудования. Успех стал возможен благодаря системной работе и анализу производственных процессов.

Также, многие сотрудники ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» увидели прямую зависимость между производительностью труда и финансовыми показателями, о чем часто говорят основатели ГК «ОПТИКЭНЕРГО» и к чему призывают свои коллективы. По итогам реализации национального проекта был создан проектный офис, в который вошли участники рабочей группы. Это дало старт системной работе по повышению производительности, новым проектам по улучшению и возобновлению системы подачи и реализации предложений по улучшениям.

Благодаря многолетней комплексной работе, ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» является одним из лидеров в Республике по оптимальному соотношению темпов роста производительности и заработной платы сотрудников. Эта история показывает, как правильный выбор стратегии и стремление к постоянному совершенствованию приводят к успешному преодолению трудностей и достижению новых целей.

За прошедшие годы «пилотное» сотрудничество предприятия и РЦК переросло в настоящую профессиональную дружбу. Хороший пример взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и представителей органов государственной власти.