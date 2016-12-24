Жители Мордовии при покупке водительских удостоверений нарвались на мошенников

В Зубово-Полянском районе двое местных жителей в стремлении завладеть «левыми» водительскими правами стали жертвами мошенничества.

По информации МВД по РМ, потерпевшими являются 34-летний мужчина и 45-летняя женщина, пожелавшая выправить удостоверение своему сыну, ранее лишенному права управления транспортным средством.

Объявления об оказании помощи в получении водительских удостоверений без сдачи экзаменов они нашли в социальной сети. Мужчина даже отправился якобы за готовым документом в пензенское Управление Госавтоинспекции, заплатив за услугу 65 тысяч рублей. Но к его разочарованию, вся операция оказалась сплошным обманом.

Мать бесправного автолюбителя понесла более ощутимые финансовые потери – за нужный документ она перечислила неизвестным 148 тысяч рублей, после чего сетевой злоумышленник перестал выходить с ней на связь.

В настоящий момент полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленных на розыск причастных к преступлениям. В МВД отмечают, что будет дана правовая оценка и действиям самих покупателей, лишившихся денежных средств в стремлении приобрести поддельные документы.