13 школьников Мордовии отправились на Интеллектуальную олимпиаду ПФО

Репортер

С 12 по 14 марта в Перми пройдет окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников.

Мордовию на состязаниях представят 13 победителей региональных отборочных туров – воспитанники Республиканского центра дополнительного образования, Республиканского лицея для одаренных детей, лицея МГУ им. Н.П. Огарева, лицея Nº7 Саранска, Центра образования «Тавла», а также ученики Ичалковской и Лямбирской школ.

Ребята посоревнуются в 4 направлениях:

- робототехника
- управление и программирование беспилотных летательных аппаратов
- решение изобретательских задач
- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

Напомним, что в прошлом году I место в номинации «Робототехника» на олимпиаде завоевали Андрей Бодров и Илья Кисаров из Рузаевского района. Участникам необходимо было собрать робота из конструктора и запрограммировать его на выполнение задания. В свою очередь, II место в номинации «Программирование БПЛА» заняли Артем Глазков и Никита Афонин из Зубово-Полянского района.

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