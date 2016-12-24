13 школьников Мордовии отправились на Интеллектуальную олимпиаду ПФО

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Глава Мордовии Артём Здунов провел заседание организационного комитета «Победа»
С 12 по 14 марта в Перми пройдет окружной этап Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников.
Мордовию на состязаниях представят 13 победителей региональных отборочных туров – воспитанники Республиканского центра дополнительного образования, Республиканского лицея для одаренных детей, лицея МГУ им. Н.П. Огарева, лицея Nº7 Саранска, Центра образования «Тавла», а также ученики Ичалковской и Лямбирской школ.
Ребята посоревнуются в 4 направлениях:
- робототехника
- управление и программирование беспилотных летательных аппаратов
- решение изобретательских задач
- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».
Напомним, что в прошлом году I место в номинации «Робототехника» на олимпиаде завоевали Андрей Бодров и Илья Кисаров из Рузаевского района. Участникам необходимо было собрать робота из конструктора и запрограммировать его на выполнение задания. В свою очередь, II место в номинации «Программирование БПЛА» заняли Артем Глазков и Никита Афонин из Зубово-Полянского района.
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