Ремонт дорог в Саранске обсудят в прямом эфире

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12 марта в 10:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте пройдет прямой эфир с врио Главы г.о. Саранск Владимиром Быковым, директором КУ г.о. Саранск «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Игорем Масловым и директором МП г.о. Саранск «Саранское водопроводно-канализационное хозяйство» Юрием Шохиным.
Основная тема эфира - ремонт дорог в городском округе Саранск и реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части города.
Вопросы можно оставлять в комментариях под постом в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте либо во время эфира.
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