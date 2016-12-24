Заявки для участия в программе «Герои среди СВОих» принимаются до 17 марта

В начале февраля Глава республики Артём Здунов объявил о старте республиканской программы «Герои среди СВОих». Она стала реальным воплощением идеи Президента о формировании новой управленческой элиты, основу которой должны составить участники, ветераны специальной военной операции.

– Участники программы получают возможность пройти обучение и работать в органах государственной власти, на предприятиях, в организациях, — поясняет председатель Общественной палаты РМ, член общественного совета программы «Герои среди СВОих» Олег Каштанов. — Призываю ветеранов, участников СВО принять участие в программе. Сделать это несложно. Нужно зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету, написать эссе. Но следует поторопиться, подать заявку можно до 17 марта включительно. Думаю, что нашим бойцам, людям, которые имеют богатейший жизненный опыт, не составит труда пройти эту процедуру. Уважаемые ветераны, участники специальной военной операции! У вас есть уникальная возможность сделать так, чтобы наша страна, наша республика стали лучше, чтобы в вашем любимом городе поселке, в селе, откуда вы родом, произошли заметные улучшения. Все возможности для этого есть. Не стесняйтесь, участвуйте в программе и помните, что сейчас – время настоящих героев.

Заявки участников оценит экспертный совет. Будут определены финалисты, которые пройдут обучение по управленческой программе в МГУ им. Н.П. Огарева. Помогать им будут наставники. Лучшие выпускники программы получат приглашение на работу в органы государственной власти, общественные и политические организации, на предприятия республики.

Подробную информацию о программе можно найти на официальном ресурсе «Герои среди СВОих» - http://geroi.e-mordovia.ru/.