Стартовал конкурс достопримечательностей России «От южных морей до полярного края»

Более 70 регионов уже сформировали команды для участия в конкурсе достопримечательностей России «От южных морей до полярного края», и их число продолжает увеличиваться. Сейчас они выбирают особенные локации на территории своего региона, претендующие на звание победителей, и формируют свои заявки.

В марте каждая команда должна представить достопримечательности по трем направлениям. Путем народного голосования будут выбраны топ-30 локаций, которые в дальнейшем войдут в туристические маршруты программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

В состав каждой региональной команды входят 5 человек. Среди них - представители органов исполнительной власти субъектов РФ в сфере молодежной политики и туризма, общественных и некоммерческих организаций, турбизнеса и отраслевые эксперты.

В Госкомитете РМ по делам молодежи отметили, что в прошлом году мордовский сафари-парк «Кречет» вошел в топ-10 достопримечательностей России сразу в трех конкурсных номинациях – «Гордость моей страны», «Атмосфера моей компании» и «Мечта моего сердца», причем этот выбор был сделан самими жителями страны. В новый сезон конкурса региональная команда включилась с энтузиазмом.

«Наша республика – гостеприимный край с особой культурой, традиционными ремеслами и уникальным природным потенциалом. Нам есть чем гордиться и есть что показать. Для гостей разработаны самобытные туристические маршруты с посещением мордовских деревень, центров культуры, музеев, парков и садов. А наша кухня, костюм и фольклор лишь помогают еще больше прочувствовать особенную атмосферу путешествий по родной Мордовии. Участие в конкурсе значимо для нас, ведь это возможность представить богатое наследие региона и показать нашим гостям, как умеют встречать на мордовской земле. Ждем начала основного этапа конкурса, ждем новых путешествий в солнечную Мордовию», – отметила председатель Госкомитета РМ по делам молодежи Анастасия Гришнева.