В Мордовии любитель растительной дури осужден за хранение 2,5 килограммов марихуаны

56-летний житель села Александровка Лямбирского района выслушал приговор суда за незаконное хранение объемной партии наркотических средств.

По информации МВД по РМ, в декабре прошлого года сотрудники УНК получили оперативную информацию о возможном хранении фигурантом запрещенных веществ. В ходе личного досмотра у мужчины полицейские обнаружили бумажный сверток с марихуаной массой 8,1 гр. А при обследовании принадлежащего ему подвала, расположенного в многоквартирном доме, правоохранители изъяли сразу семь полимерных пакетов с марихуаной общей массой 2 кг 448 граммов.

По словам мужчины, запретное растение он обнаружил в овраге на заброшенном поле, из которого в дальнейшем и создал наркотический запас с целью личного потребления.

По приговору суда сельчанин получил 3 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штраф в доход государства в размере 80 тысяч рублей.