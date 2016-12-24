МО РФ запустило мультимедийный проект о подвигах женщин-военных в годы войны

Согласно архивным данным, на военную службу с 1941 по 1945 год призвали более 490 тыс. женщин.

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Минобороны России запустило мультимедийный проект, посвященный вкладу женщин-военнослужащих в Победу в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в военном ведомстве.

«В годы Великой Отечественной войны женщины-военнослужащие проявили исключительное мужество, отвагу и преданность воинскому долгу. Многие из них непосредственно участвовали в боях, служили снайперами, разведчиками, связистками, медиками, летчицами и артиллеристами, демонстрируя исключительное мужество и стойкость. Другие обеспечивали бесперебойную работу тыловых частей и соединений, внося значительный вклад в поддержание боеспособности Красной Армии. Женщины стойко переносили все тяготы и лишения армейской и фронтовой жизни, не уступая мужчинам в выносливости и целеустремленности», – говорится в сообщении.

В нем отмечается, что, согласно архивным данным, на военную службу с 1941 по 1945 год были призваны 490 235 женщин. За мужество, самоотверженность, героизм, проявленный на полях сражений, 150 тыс. женщин были награждены орденами и медалями, 96 человек стали Героями Советского Союза и Российской Федерации.

В Минобороны подчеркнули, что весомый вклад в борьбу с оккупантами внесли женщины и в партизанских формированиях. По учетным данным Центрального штаба партизанского движения на 1 января 1944 года, из 287 453 советских патриотов, участвовавших в партизанской борьбе, было 26 707 женщин, а в отдельных отрядах они составляли около четверти всех партизан.

В ведомстве добавили, что публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Источник: https://may9.ru.