В Саранске криминальный гастролер обманывал иностранных студентов при продаже смартфонов Apple

Как сообщает МВД по РМ, 4 марта с разницей в несколько часов в отдел полиции обратились двое иностранных граждан, обучающихся в Саранске, которые сообщили о хищении у них обманным путем смартфонов iPhone 13 модели и денежных средств. Сценарий мошенничества в обоих случаях применялся один и тот же.

По словам потерпевших, в центре города к ним подходил неизвестный молодой человек цыганской народности, начинал общение и рассказывал, что из-за финансовых трудностей не может оплатить дальнейшую учебу в местном ВУЗе. Узнав какими телефонами пользуются молодые люди, он предлагал обменять их смартфоны на его дорогостоящий Apple iPhone 16 Pro Max с доплатой в 15 тысяч рублей.

После проверки техники на исправность в салоне сотовой связи, студенты отдавали свои телефоны и доплачивали по 15 тысяч рублей за новенький гаджет. Но при первой же настройке они убеждались, что им подсунули реплику дорогостоящей марки, но к тому времени продавца было уже не найти.

Оперативники уголовного розыска установили автомобиль, на котором передвигался злоумышленник. Ориентировка с его приметами была направлена в соседние регионы. В результате 20-летний житель Краснодарского края был задержан в Пензе, куда приехал с целью совершения аналогичных преступлений, и доставлен в Мордовию.

Выяснилось, что он приобрел в Москве с десяток реплик смартфонов Apple последней модели, а также один оригинальный Apple iPhone 16 Pro Max. В начале марта он вместе с родственниками приехал Саранск, где устроил на улице мошеннические спектакли. При этом в салоне сотовой связи аферист демонстрировал настоящий телефон, а в момент передачи гаджета потерпевшим незаметно подменял подделкой. В ходе проводимых мероприятий полицейские обнаружили у него восемь реплик.

В настоящий момент в отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела за мошенничество, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.