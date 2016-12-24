Бизнес Мордовии может рассчитывать на финансовую поддержку «зонтичных» поручительств

«На вас должны равняться!»
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Для реализации национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика» малому и среднему бизнесу предоставляется возможность использования «Зонтичного» механизма поручительств. Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
«Зонтичные» поручительства помогают бизнесу решать проблему нехватки или отсутствия залога при обращении в банки за финансированием.
Суть в том, что предприниматель получает кредит без залога, а Корпорация МСП разделяет с банком-партнёром связанные с этим риски. Если заёмщик не выполнит обязательства по кредитному договору, Корпорация МСП компенсирует банку до 50% от суммы выданных средств.
Подробнее в презентации Министерства экономического развития РФ: https://clck.ru/3HFXRE.
Обо всех мерах поддержки, которые доступны малому и среднему бизнесу Мордовии, можно узнать по телефону горячей линии в Саранске: 24-77-77.
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