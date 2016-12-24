В Мордовии рекультивируют несанкционированные свалки

2024 год стал завершающим для национального проекта «Экология», но работы в этом направлении в Мордовии продолжаются. На смену ему пришел новый национальный проект «Экологическое благополучие».

В рамках реализации нацпроекта в республике рекультивируют несанкционированные свалки. Одна из самых больших находилась в Рузаевском районе. В конце прошлого года работы на этом объекте были завершены. Рекультувация осуществлялась методом консервации.

«На данной несанкционированной свалке находились отходы 4-5 класса опасности. Это ТКО, которые свозились сюда в течение долгих лет. Они не являются опасными, но в то же время в ходе химических процессов вызывают негативное воздействие на окружающую среду. Рекультивация данного объекта помогла сделать территорию в 21 га безопасной для жизни жителей Рузаевского района», - отметил Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Республики Мордовия Адель Галиуллин.

Благодаря ликвидации свалки качество жизни улучшилось для 46 тыс. жителей района.

«Все очень рады, что провели рекультивацию свалки. Теперь мы дышим чистым воздухом. Бесспорно, благодаря проделанной работе улучшилась экология района. От души хотим поблагодарить за ликвидацию свалки», - поделилась местная жительница Татьяна Железцова.

Территория, которую раньше занимала свалка, восстановлена, экологически безопасна и пригодна для повторного использования в хозяйственных целях. Работы по ликвидации несанкционированных объектов твердых бытовых отходов продолжаются.