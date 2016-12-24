Общество «Знание» повысит финансовую грамотность школьников и студентов Мордовии

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Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
С 10 по 28 марта Российское общество «Знание» в рамках трека Знание.Карьера проведет акцию в области финансовой грамотности. В рамках лекций, встреч и интеллектуальных викторин школьникам и студентам расскажут о финансовой безопасности, кредитах и кредитной истории, основах финансовой грамотности, поведенческой экономики и цифровой грамотности.
В Мордовии лекции пройдут на площадках школ Саранска, Ардатовского, Торбеевского, Ковылкинского, Краснослободского районов, а также МГУ им. Н.П. Огарева.
Для участников будут организованы авторские выступления на тему финансовой грамотности и лекции от региональных экспертов, посвященные управлению личными финансами, долгосрочными сбережениями и цифровой безопасности. Партнеры акции проведут деловые и интеллектуальные игры.
Организаторами мероприятия выступает Российское общество «Знание» совместно с Ассоциацией развития финансовой грамотности.
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Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
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