Трое ветеранов СВО будут представлять Мордовию на всероссийском «Кубке Защитников Отечества»

С 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске будет проходить первый всероссийский «Кубок Защитников Отечества» по зимним видам спорта. Соревнования пройдут на спортивных объектах «ЮграМегаСпорт» – в Центре зимних видов спорта, ГК «Хвойный Урман» и Ледовом дворце.

«Наши защитники проявляют активность во всех сферах жизни, и спорт – один из ярчайших примеров. Мы много раз видели, как ветераны благодаря спортивным занятиям возвращались в мирную жизнь, восстанавливались после тяжелых ранений, брали новые высоты и вдохновляли своим примером других. Задача фонда «Защитники Отечества» – поддерживать наших героев во всех начинаниях, поэтому мы организуем много самых разных спортивных соревнований. Это отличная реабилитация для ветеранов СВО: общение с товарищами, нагрузки и победы позитивно влияют на их моральное и физическое состояние. После проведения комплексных состязаний «Кубок Защитников Отечества» в нескольких федеральных округах и на всероссийском уровне мы решили организовать соревнования по зимним видам спорта. При поддержке партнеров вскоре проведем первый такой Кубок в Ханты-Мансийске», – прокомментировала статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

В Кубке примут участие больше 300 ветеранов СВО из 60 регионов нашей страны. Они будут соревноваться в дисциплинах: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт и сноуборд. Мордовию представят трое участников – Виталий Логунов и Николай Кашкин в дисциплинах лыжные гонки и биатлон, а также Виктор Суглин – горные лыжи.