Жительница Мордовии лишилась авто за повторное нетрезвое вождение

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Суд в Мордовии вынес приговор 40-летней жительницы с. Теньгушево за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.
По данным следствия, 20 декабря прошлого года женщина за рулем своего автомобиля ВАЗ-2107 на ул. Ленина в с. Куликово была остановлена сотрудниками полиции. После медицинского освидетельствования у нее было установлено состояние опьянения. При этом ранее дама уже привлекалась к административной ответственности за нетрезвое вождение.
По информации прокуратуры РМ, суд приговорил женщину к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и постановил конфисковать автомобиль осужденной в собственность государства.
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