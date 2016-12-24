Жительница Мордовии лишилась авто за повторное нетрезвое вождение

Суд в Мордовии вынес приговор 40-летней жительницы с. Теньгушево за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения.

По данным следствия, 20 декабря прошлого года женщина за рулем своего автомобиля ВАЗ-2107 на ул. Ленина в с. Куликово была остановлена сотрудниками полиции. После медицинского освидетельствования у нее было установлено состояние опьянения. При этом ранее дама уже привлекалась к административной ответственности за нетрезвое вождение.

По информации прокуратуры РМ, суд приговорил женщину к 200 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и постановил конфисковать автомобиль осужденной в собственность государства.