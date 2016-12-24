В Саранске старушка получила смертельные травмы при движении мусоровоза

По информации Госавтоинспекции республики, 7 марта в 16.00 во дворе дома № 46 на ул. Фурманова в столице Мордовии 54-летний водитель, управлявший автомашиной «МАН», двигаясь по дворовой территории проявил невнимательность и совершил наезд на 74-летнюю женщину.

В результате ДТП пенсионерка от полученных травм скончалась в лечебном учреждении. По данным Госавтоинспекции, водитель мусоровоза находился за рулем в трезвом состоянии.