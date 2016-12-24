В Саранске студенты вдохновлялись историями великих женщин

В преддверии Международного женского дня на площадке Дома знаний в Саранске прошли лекции о великих россиянках и увлекательная интеллектуальная викторина по темам моды, флоры и кулинарных традиций.

Лекция доцента факультета истории и права МГПУ им. М.Е. Евсевьева Андрея Терняева обрисовала жизненный путь женщин, изменивших облик страны. Лектор рассказал о космонавте Валентине Терешковой, одной из первых женщин-офицеров Марии Бочкаревой, балерине Анне Павловой и многих других известных соотечественницах.

«Великие женщины России — это не просто имена в учебниках, это примеры невероятной силы, ума и духа. Их истории вдохновляют нас и напоминают о важности равноправия, образования и уважения к каждой личности», — подчеркнул Андрей Терняев.

Кульминацией мероприятия стал трехраундовый квиз, в ходе которого участники угадывали редкие растения по описаниям, определяли культовые модные тренды 70-х и 90-х по архивным фотографиям, а также разгадывали «вкусные» загадки из истории кулинарии. Победу в состязании одержала команда факультета психологии и дефектологии МГПУ им. М.Е. Евсевьева, продемонстрировавшая высокую эрудицию.

Напомним, что с 3 по 16 марта Российское общество «Знание» проводит в регионах цикл лекций, посвященный женщинам, которые добились выдающихся успехов в различных сферах деятельности.