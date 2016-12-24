В Мордовии обсудили антитеррористическую защищенность культовых сооружений

В Саранске на базе Иоанно-Богословского Макаровского мужского монастыря Саранской и Мордовской епархии Мордовской митрополии по инициативе Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ и при координации Антитеррористической комиссии в РМ состоялся выездной семинар, на котором обсудили вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций Мордовии.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий, приветствуя участников мероприятия, подчеркнул важность вынесенной на обсуждение темы и акцентировал внимание на необходимости соблюдения религиозными организациями установленных постановлением Правительства РФ №1165 от 05.09.2019 г. требований, касающихся АТЗ объектов религиозных организаций.

В центре внимания оказались вопросы, связанные с категорированием объектов (территорий) религиозных организаций и реализацией перечней мероприятий по обеспечению их антитеррористической защищенности, определяемых в зависимости от категории.

Отдельное внимание уделили правилам оформления паспортов безопасности после обследования объекта комиссией. Было разъяснено, что паспорт безопасности, утвержденный руководителем религиозной организации или уполномоченным им лицом, сначала направляется на согласование в компетентные органы, затем утверждается председателем комиссии и передается уполномоченному органу.

В ходе семинара, участие в котором в качестве спикера принял заместитель Министра – начальник отдела по работе с некоммерческими организациями Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ Альберт Сявкаев, состоялся открытый диалог.

Священнослужители активно задавали вопросы, касающиеся антитеррористической защищенности, и получали исчерпывающие ответы. Так, благочинным и настоятелям приходов Саранской и Мордовской епархии, а также представителям органов местного самоуправления разъяснены требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) религиозных организаций, особенности определения категории опасности объектов, сроки и специфика инженерно-технического оснащения объектов религиозного культа системами безопасности. Подчеркнута необходимость принятия превентивных мер, особенно в период подготовки и проведения религиозных мероприятий.

Кроме того, участникам семинара разъяснили важность своевременного информирования правоохранительных органов о признаках подготовки террористического акта, экстремистских акций, актов вандализма, попытках распространения среди верующих материалов, содержащих экстремистскую или иную деструктивную идеологию.