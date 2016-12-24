Студенты в Саранске отличились кражей двух пар наушников и дебошем в общежитии

В столице Мордовии двое студентов, 18-и и 19-и лет, стали фигурантами уголовного дела о краже аудиотехники из торговой точки. Молодых людей опознали сотрудники патрульно-постовой службы, прибывшие в общежитие по жалобе соседей на громкой шум.

По информации МВД по РМ, 18 февраля в саранский отдел полиции заявлением о хищении двух пар наушников обратилось руководство магазина, расположенного в торговом центре по улице Гагарина. Причиненная сумма ущерба составила более 10 тысяч рублей.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения было установлено, что к краже причастны двое молодых людей. Ориентировка с приметами парней была передана всем наружным службам полиции.

Спустя время в полицию поступило сообщение жильцов общежития по улице Студенческой о шуме и беспорядке в одной из комнат. По прибытии на адрес полицейские обнаружили в жилище 18-летнего хозяина комнаты и его 19-летнего знакомого, сильно напоминающих по приметам аудиофильских воров. В ходе дальнейшего разбирательства причастность молодых людей к краже наушников подтвердилась. Похищенное имущество было изъято.