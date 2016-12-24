В марте жители Мордовии смогут получить бесплатные консультации по вопросам Росреестра

Демографический приоритет
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Для этого в ведомстве открыты горячие линии, которые будут работать с 9.00 до 12.00:
5 марта - государственный кадастровый учет объектов недвижимости, тел. 8(8342) 24-79-84
12 марта - осуществление государственного земельного надзора, тел. 8(8342) 24-22-74, 8(8342) 24-24-49. Лицензирование геодезической и картографической деятельности, тел. 8(8342) 23-08-98
19 марта - исправление технических ошибок в сведениях ЕГРН, тел. 8(8342) 48-29-39
20 марта - банкротство юридических и физических лиц, тел. 8(8342) 23-32-97. Кадастровая оценка объектов недвижимости, тел. 8(8342) 47-35-91
25 марта - государственная регистрация прав на объекты недвижимости, тел. 8(8342) 23-24-18
«Горячие линии позволяют максимально оперативно решать вопросы. Специалисты Управления всегда готовы к диалогу с гражданами и профессиональным сообществом», - отмечает руководитель Управления Росреестра по РМ Светлана Балескова.
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