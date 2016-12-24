В Саранске в полицейскую «Паутину» попались 23 автомашины

По информации Госавтоинспекции республики, 26 февраля в Саранске проводилось рейдовое мероприятие «Паутина», в ходе которого сотрудниками отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции в целях проверки оперативной информации были задержаны 23 автомашины, внесенные в сервис программного обеспечения «Паутина».

В числе остановленных сотрудниками ДПС транспортных средств была автомашина «Додж», принадлежащая мужчине с длинным списком долгов - в службе судебных приставов по нему имеются 16 исполнительных производств.

После проверки документов должник предстал перед судебным приставами-исполнителями, а его автомобиль был изъят. Сообщается, что в случае не погашения задолженностей, иномарка будет передана на реализацию.