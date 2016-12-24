Малый и средний бизнес Мордовии получает правовую поддержку на цифровой платформе

Для субъектов малого и среднего бизнеса на цифровой платформе МСП.РФ, которая работает в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», запущен сервис «360°». Он помогает предпринимателям получать обратную связь о проблемах, с которыми сталкивается бизнес, не допускать нарушения прав и законных интересов.

С помощью сервиса предприниматели могут заявить о нарушениях со стороны заказчиков при проведении закупок, включая случаи нарушения сроков оплаты по исполненным договорам.

Направленные обращения рассматриваются Корпорацией до 10 рабочих дней со дня поступления. Для доступа необходимо авторизоваться через портал Государственных услуг.

Оставить обращение или узнать подробнее о сервисе можно на сайте МСП.РФ.

Телефон службы поддержки: 8 (800) 100-11-00.