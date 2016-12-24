Барашевская библиотека Теньгушевского района Мордовии станет модельной

В Мордовии приступили к реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках в этом году по модельному стандарту переоснастят Барашевскую сельскую библиотеку Теньгушевского района. Она будет называться «Книжный заповедник».

Библиотека размещена в современном здании Дома культуры и пользуется популярностью у местных жителей. После реконструкции в ней планируется проводить мероприятия по экологическому просвещению и воспитанию молодежи.

Библиотечное пространство разделят на девять функциональных зон:

- «Эко-мир» – зона для проведения масштабных мероприятий

- «Фито-бар» – зона релакса и чаепития

- «Я – Эко-Блогер» – зона для записи и просмотра видеороликов о природе родного края

- «Экологическая тропа» – зона для выставки рисунков и фотографий, место, где будут проводиться массовые мероприятия

- «Книжное дерево» – комфортная зона для чтения, отдыха и уединения

- «Эко-зал» – зона для групповых и индивидуальных занятий

- «Эко-взгляд» – зона доступа к информационным ресурсам, изучения новых компьютерных технологий и свободного выхода в интернет

- «Лаборатория эколога» – зона для исследовательской работы

- «Эколёнок» – зона, предназначенная для подрастающего поколения, оснащенная модульной мебелью.

Модельная библиотека обеспечит жителям поселка беспрепятственный доступ к книгам, периодическим изданиям и электронным ресурсам. Каждый читатель сможет найти то, что ему интересно.

Отметим, что создание модельных библиотек способствует повышению уровня библиотечного сервиса. Они становятся современными центрами с передовой инфраструктурой, оснащенной современными технологиями.