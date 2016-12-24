Барашевская библиотека Теньгушевского района Мордовии станет модельной

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В Мордовии приступили к реализации регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». В его рамках в этом году по модельному стандарту переоснастят Барашевскую сельскую библиотеку Теньгушевского района. Она будет называться «Книжный заповедник».
Библиотека размещена в современном здании Дома культуры и пользуется популярностью у местных жителей. После реконструкции в ней планируется проводить мероприятия по экологическому просвещению и воспитанию молодежи.
Библиотечное пространство разделят на девять функциональных зон:
- «Эко-мир» – зона для проведения масштабных мероприятий
- «Фито-бар» – зона релакса и чаепития
- «Я – Эко-Блогер» – зона для записи и просмотра видеороликов о природе родного края
- «Экологическая тропа» – зона для выставки рисунков и фотографий, место, где будут проводиться массовые мероприятия
- «Книжное дерево» – комфортная зона для чтения, отдыха и уединения
- «Эко-зал» – зона для групповых и индивидуальных занятий
- «Эко-взгляд» – зона доступа к информационным ресурсам, изучения новых компьютерных технологий и свободного выхода в интернет
- «Лаборатория эколога» – зона для исследовательской работы
- «Эколёнок» – зона, предназначенная для подрастающего поколения, оснащенная модульной мебелью.
Модельная библиотека обеспечит жителям поселка беспрепятственный доступ к книгам, периодическим изданиям и электронным ресурсам. Каждый читатель сможет найти то, что ему интересно.
Отметим, что создание модельных библиотек способствует повышению уровня библиотечного сервиса. Они становятся современными центрами с передовой инфраструктурой, оснащенной современными технологиями.
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