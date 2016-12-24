Архивы Мордовии стали доступны онлайн

Жители Мордовии смогут легко находить исторические документы благодаря оцифровке материалов Центрального государственного архива республики. Теперь почти 640 тысяч сканов метрических книг можно найти в онлайн-сервисе Яндекса «Поиск по архивам».

В конце 2024 года компания «Яндекс» передала сотрудникам архива оборудование для качественной оцифровки документов. Специалисты постепенно сканируют фонды и выкладывают их для онлайн-доступа.

Сейчас на сервисе доступны метрические книги, в которых содержатся данные о рождении, смерти и браке. Эти сведения очень полезны для тех, кто занимается составлением родословной. Планируется продолжить оцифровку записей актов гражданского состояния и ревизских сказок - документов по переписи населения XVIII - XIX вв. в Российской империи.