Маршал Победы: в Мордовии вспомнили подвиги Георгия Жукова

На площадке «Дома Знаний» в Саранске состоялось мероприятие, посвященное 80-летию Великой Победы. Студенты Мордовского государственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева стали участниками диалога о героизме и наследии легендарного полководца, маршала Георгия Жукова.

Встречу открыла лекция доцента МГПУ им. М. Е. Евсевьева Натальи Станкиной. Лектор напомнила о ключевых операциях, проведенных под руководством Георгия Жукова: ходе операции «Искра» и триумфальной Берлинской наступательной операции.

«Георгий Константинович Жуков — исключительная фигура в русской истории. Он не только выдающийся полководец XX века, но и символ стойкости. Фронтовики присвоили ему самое высокое звание — «Маршал Победы», и это не случайно: фраза «Там, где Жуков — там победа!», возникшая в дни Московской битвы, стала девизом для бойцов вплоть до Берлина». — отметила Наталья Станкина.

Она акцентировала внимание на словах самого маршала: «…Время не имеет власти над величием всего, что мы пережили в войну. Человек, переживший однажды большие испытания и победивший, будет всю жизнь черпать силы в этой победе».

Старший научный сотрудник НИИ при Правительстве Республики Мордовия Евгений Наумов рассказал о роли других военачальников, чьи имена также вписаны в историю Победы. Он отметил, что успех в войне был результатом не только гения полководцев, но и единства народа, готовности к жертвам.

Заместитель декана факультета истории и права МГПУ им. М. Е. Евсевьева Николай Горячев подчеркнул «цену Победы» — миллионы жизней, сломанные судьбы и важные уроки.

«История Жукова и его соратников учит нас: даже в самых тяжелых условиях можно оставаться человеком и бороться за правду», — заключил он.

Вспоминая о Великой Победе над фашистами, спикеры не забыли и о событиях сегодняшнего дня. Сопредседатель Народного Фронта в Мордовии Людмила Резяпкина рассказала об акции «Все для Победы». По ее словам, сегодня, как и 80 лет назад, наш долг — поддерживать тех, кто находится на передовой. От поставок оборудования до помощи семьям бойцов — каждый может внести свой вклад.

Мероприятие стало мостом между поколениями и напомнило, что подвиги прошлого вдохновляют на действия сегодня.

«Такие встречи — это не просто лекции. Это диалог с историей, который заставляет задуматься: а что могу сделать я?», — поделился впечатлениями студент физико-математического факультета МГПУ им. М. Е. Евсевьева Максим Родин.



Напомним, по всей стране прошли мероприятия Общества «Знание», приуроченные ко Дню защитника Отечества, основными темами которых стали сохранение исторической памяти, служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Молодые люди вместе с лекторами в рамках проекта Знание.Герои обсуждают ключевые для нашей страны военные сражения, а также узнают о подвигах соотечественников в разные эпохи.

Так, в Мордовии участниками акции Российского общества «Знание» стали почти 900 студентов и школьников Саранска, Лямбирского и Торбеевского районов.

Лекторы Российского общества «Знание», ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко и председатель Ассоциации ветеранов СВО Республики Мордовия Александр Беляйкин провели встречу со студентами историко-социологического и экономического института.

Дмитрий Глушко подчеркнул необходимость поддержки бойцов на передовой и сохранении исторической памяти России. Также он рассказал о мерах поддержки студентов, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, а также их семей. А Александр Беляйкин поделился своим жизненным опытом, рассказал о том, как попал в зону боевых действий, о не легкой, но доблестной службе на передовой при выполнении поставленных командованием задач.

Площадками просветительских мероприятий стали Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва, Молодежный центр Торбеевского района, Саранский политехнический техникум, а также школы региона.

В России и за рубежом в рамках акции молодежь познакомилась с новеллами о Героях СВО, созданными Российским обществом «Знание». Подробнее об этих и других мероприятиях можно узнать на сайте Общества «Знание».