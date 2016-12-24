В Саранске «Гранта» влетела под автобус

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По информации Госавтоинспекции республики, 27 февраля в 14.30 на ул. Победы в столице Мордовии 39-летний водитель автомашины «Лада Гранта», по предварительным данным, при совершении маневра разворота не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом «МАЗ».
В результате ДТП водитель легковушки с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.
По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились за рулем в трезвом состоянии. На виновника аварии составили протоколы за нарушение ПДД.
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Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
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