В Саранске «Гранта» влетела под автобус

По информации Госавтоинспекции республики, 27 февраля в 14.30 на ул. Победы в столице Мордовии 39-летний водитель автомашины «Лада Гранта», по предварительным данным, при совершении маневра разворота не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автобусом «МАЗ».

В результате ДТП водитель легковушки с различными травмами доставлялся в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи был отпущен домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным Госавтоинспекции, оба водителя находились за рулем в трезвом состоянии. На виновника аварии составили протоколы за нарушение ПДД.