Работники саранской Станции скорой медицинской помощи передали для нужд СВО санитарный автомобиль

Активисты «Единой России», работающие на саранской Станции скорой медицинской помощи, передали 345-му полку Ульяновской дивизии санитарный транспорт на базе автомобиля УАЗ. Машина предназначена для транспортировки раненых и пострадавших в зоне специальной военной операции.

«Мы неоднократно выезжали в зону СВО с гуманитарной миссией и своими глазами видели, насколько важна такая помощь для наших бойцов. Каждый медикамент, каждое оборудование и каждый транспорт — это возможность сохранить здоровье и жизни тех, кто стоит на передовой. Мы гордится тем, что можем внести свой вклад в общее дело, и верим, что наша поддержка станет еще одним шагом к победе», - сказал главный врач Станции скорой медицинской помощи Андрей Мотякин.