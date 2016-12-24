В Национальном банке по Республике Мордовия открылся музей

Экспозиция музея демонстрирует основные этапы развития банковского дела с середины XIX века и до наших дней. Здесь представлены банкноты и ценные бумаги, форменная одежда банковских служащих разных эпох, предметы интерьера и различные приспособления для подсчета и сортировки купюр.

Предполагается, что в музее будут проводить уроки по финансовой грамотности, а также научат всех желающих распознавать фальшивые банкноты.