В Национальном банке по Республике Мордовия открылся музей

Репортер

Экспозиция музея демонстрирует основные этапы развития банковского дела с середины XIX века и до наших дней. Здесь представлены банкноты и ценные бумаги, форменная одежда банковских служащих разных эпох, предметы интерьера и различные приспособления для подсчета и сортировки купюр.

Предполагается, что в музее будут проводить уроки по финансовой грамотности, а также научат всех желающих распознавать фальшивые банкноты.

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