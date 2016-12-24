Новые обходные дороги помогают разгрузить населенные пункты от транзитного транспорта

В России идет активное строительство и реконструкция обходов населенных пунктов, благодаря чему у транзитного транспорта появляется больше альтернативных маршрутов для движения.

За последние 5 лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» было создано 39 таких обходов. Только в прошлом году на федеральной дорожной сети Росавтодора в эксплуатацию ввели 8 участков общей протяженностью 367,7 км.

«Это, несомненно, позитивно влияет на качество жизни людей и повышает эффективность транспортного сообщения в регионах. Работа продолжится, в том числе и по новому нацпроекту «Инфраструктура для жизни». До 2030 года по поручению Президента России планируется строительство более 50 обходов населенных пунктов», — сообщил зампредседателя Правительства РФ, председатель правительственной комиссии по региональному развитию Марат Хуснуллин.

В ноябре прошлого года в Мордовии открыли участок второго этапа обхода г. Рузаевка протяженность больше 4 км. Он соединил две важных транспортных артерии республики – федеральную трассу Р-158 и региональную Саранск – Рузаевка. Участок позволил разгрузить город железнодорожников от транзитного транспорта и улучшить экологическую обстановку.