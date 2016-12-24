В Саранске пассажирский автобус врезался в столб

По информации Госавтоинспекции республики, 28 февраля около 9 часов утра в дежурную часть поступило сообщение об аварии с участием пассажирского автобуса на улице Победы в Саранске.

Автобус «МАЗ» двигался по маршруту № 14 по направлению к Пролетарскому району. По словам водителя, приближаясь к светофору, установленному около Центра олимпийской подготовки, он начал торможение, после чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и совершило наезд на световую опору.

На момент аварии в автобусе находились пассажиры. По предварительным данным, трое из них доставлены в лечебные учреждения. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, движение на данном участке дороги не ограничено.

По данным Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы, в результате ДТП пострадали 6 человек, двое от медицинской помощи отказались.