В Саранске пассажирский автобус врезался в столб

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По информации Госавтоинспекции республики, 28 февраля около 9 часов утра в дежурную часть поступило сообщение об аварии с участием пассажирского автобуса на улице Победы в Саранске.
Автобус «МАЗ» двигался по маршруту № 14 по направлению к Пролетарскому району. По словам водителя, приближаясь к светофору, установленному около Центра олимпийской подготовки, он начал торможение, после чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения и совершило наезд на световую опору.
На момент аварии в автобусе находились пассажиры. По предварительным данным, трое из них доставлены в лечебные учреждения. Сейчас на месте работают сотрудники ДПС, движение на данном участке дороги не ограничено.
По данным Мордовской республиканской аварийно-спасательной службы, в результате ДТП пострадали 6 человек, двое от медицинской помощи отказались.
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