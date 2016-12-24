Студентов Мордовии познакомили с историей регионального предпринимательства

Министерством экономики, торговли и предпринимательства Мордовии совместно с региональным Центром «Мой бизнес», который работает в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», регулярно проводятся экскурсии, посвященные истории регионального предпринимательства.

26 февраля Центр «Мой бизнес» посетили студенты 3 курса Саранского электромеханического колледжа. На экскурсии по музею предпринимательства ребятам рассказали об известных династиях прошлого, какие сферы деятельности и в какие эпохи развивались особенно активно, какой вклад в развитие экономики и других социальных сфер внёс местный бизнес с начала образования государства и до революционных преобразований 1917 года.

«Мы знакомим ребят с главными вехами предпринимательства, с историей нашей малой родины, - отметила бизнес-тренер, проектный менеджер Центра «Мой бизнес» Олеся Барсукова. - После завершения экскурсии для студентов пройдёт бизнес-игра, где ребята могут попробовать себя в качестве предпринимателя. Таким образом, музей выступает не только как хранилище культурных ценностей, но и важный центр, способствующий формированию нового поколения предпринимателей».

Напомним, что торжественное открытие музея состоялось в ноябре прошлого года и было приурочено к 5-летию Центра «Мой Бизнес». Экскурсии для студентов и школьников здесь проходят систематически. Сейчас музей наполнен элементами истории, далее планируется его пополнять экспонатами современности.

Записаться на экскурсию может любой желающий в рабочие дни по телефону в Саранске: 24-77-77.