За шесть лет в Мордовии отремонтировали девять детских школ искусств

За время реализации национального проекта «Культура» в Мордовии построили и капитально отремонтировали 23 сельских культурно-досуговых учреждения, а также центр культуры, детский театр и музей. Кроме того, капитально отремонтировали девять зданий детских школ искусств.

Так, в 2024 году провели масштабную реконструкцию Детской школы искусств им. Л.В. Воинова. Здание не ремонтировалось более 35 лет. В ходе ремонтных работ обновили системы электро- и водоснабжения, канализацию, провели отделочные работы. Установили новые двери и окна. В рамках нацпроекта приобрели музыкальные инструменты и оборудование для мастерских.

В Темниковской школе искусств учащиеся получают музыкальное и художественное образование. Здесь представлены разнообразные программы, включая обучение игре на народных инструментах и фортепиано, вокалу, живописи и декоративно-прикладному творчеству.

Отметим, что преемником национального проекта «Культура» с 2025 года стал национальный проект «Семья». В его рамках продолжается модернизация учреждений культуры: библиотек, кинозалов, детских школ искусств, музеев, театров и других.