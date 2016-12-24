В Саранске пенсионерка на пешеходном переходе угодила под колеса иномарки

Демографический приоритет
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По информации Госавтоинспекции республики, 26 февраля в 07.50 на ул. Косарева в Саранске 33-летний водитель автомашины «Volvo S40» совершил наезд на 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшая с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.
По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки находился за рулем в трезвом состоянии.
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Глава Мордовии объявил о запуске новой меры поддержки рождаемости в республике
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