В Саранске пенсионерка на пешеходном переходе угодила под колеса иномарки

Репортер

По информации Госавтоинспекции республики, 26 февраля в 07.50 на ул. Косарева в Саранске 33-летний водитель автомашины «Volvo S40» совершил наезд на 68-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая с различными травмами доставлялась в лечебное учреждение, откуда после оказания медицинской помощи была отпущена домой с назначенным амбулаторным лечением.

По данным Госавтоинспекции, водитель иномарки находился за рулем в трезвом состоянии.

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