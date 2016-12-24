В Штабе общественной поддержки обсудили проблему чрезмерного отопления в некоторых саранских домах

В саранском Штабе общественной поддержки в рамках проекта «Единой России» «Школа ЖКХ» состоялась встреча председателей домовых комитетов с заместителем министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мордовии Александром Бакшеевым. На встрече присутствовали директор Мордовского филиала «Т Плюс» Руслан Батеряков, директор Мордовского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» Роман Гулый, представители Администрации Саранска и управляющей организации.

Главной темой обсуждения стала проблема перетопа в некоторых жилых домах Саранска. По словам председателя Мордовского республиканского правозащитного центра Василия Гуслянникова, она появилась только после того, как в многоэтажках были установлены общедомовые счетчики тепла. «Это выгодно в первую очередь тем, кто топит. Они получают больше прибыли. Но карманы у горожан не бездонные», - высказал свою точку зрения правозащитник и попросил представителей энергосбытовых компаний прокомментировать ситуацию.

Роман Гулый признал, что проблема действительно существует, но не по вине теплоснабжающей организации, которая также не заинтересована в перетопе или недотопе.

Сегодня котельные не работают в одном режиме с постоянной температурой на выходе: подача тепла в дома зависит от температуры наружного воздуха. При этом охлаждение или, напротив, нагрев радиаторов происходит не одномоментно. На это требуется время. Жители отдельных домов могут почувствовать перемену только спустя 4-5 часов.

Кроме того, многое зависит от технических возможностей системы отопления конкретного дома, от ее исправности. В ряде случаев полностью решить проблему перетопа можно только модернизацией регулирующего оборудования, которая предполагает установку автоматического узла, поддерживающего оптимальную температуру.

При этом Роман Гулый предупредил, что приобретение и монтаж оборудования обойдется собственникам жилья в приличную сумму. Поэтому решение устанавливать его или нет, должно быть принято на общем собрании после проведения всех необходимых расчетов.

Василий Гуслянников поблагодарил Александра Бакшеева и представителей энергосбытовых компаний за исчерпывающий ответ и возможность на таких встречах без бюрократических препон решать наболевшие проблемы горожан.