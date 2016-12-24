Мордовия и Президентский фонд культурных инициатив заключили соглашение о сотрудничестве

В Доме Республики 30 января подписано соглашение о взаимодействии между Мордовией и Президентским фондом культурных инициатив. Подписи под документом поставили Глава республики Артём Здунов и генеральный директор фонда Роман Карманов.

Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере популяризации культурных, духовных и патриотических ценностей, а также традиций и творческого наследия нашей страны.

Напомним, ПФКИ - ключевой грантодатель в России в сфере культуры, искусства и креативных индустрий. С 2021 года фондом поддержано более 9,4 тысячи проектов из всех субъектов страны.

Мордовия - активный претендент на грантовую поддержку фонда. НКО, муниципальные учреждения и индивидуальные предприниматели республики направили в фонд около тысячи заявок. В результате за три с половиной года реализовано 126 проектов - грантовая поддержка фонда составила почти 350 млн рублей.

«Это отличный результат деятельности творческих людей при поддержке власти. Во всех регионах, где я бываю, рассказываю об опыте Мордовии. Республика эффективно работает и конкурирует с очень сильными соседями. Количество выигравших заявок у вас выше, чем в среднем по России - мы поддерживаем каждую седьмую-восьмую вашу заявку. Самый важный показатель: идеи, которые рождаются в республике, востребованы людьми и масштабируются в других субъектах».

Артём Здунов поблагодарил руководителя фонда за внимание к региону. «Мы смогли по новым направлениям создать в республике то, чего не было ранее. В том числе, это предпосылки для развития креативных индустрий, - отметил руководитель региона. – Важнейшими проектами считаю именно те, которые получили признание и в других регионах. Премия «Время героев» - это реальные примеры жизни и подвигов конкретных людей, это фестиваль молодёжных и национальных культур «Мы вместе» - будем расширять его географию. Благодаря поддержке фонда Мордовия вернулась в кинематограф - мы снимаем картины про нашего праведного воина адмирала Федора Ушакова, именитого скульптора Степана Эрьзю. Мы провели несколько фестивалей театрального искусства «Гардемарины». Так должны реализовываться эти проекты - с большим вовлечением людей».