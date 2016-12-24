В Мордовии работодатели заявили в январе более 6 тысяч открытых вакансий

Такие данные приводят в республиканском Кадровом центре «Работа России».

Среди предлагаемых вакансий четыре тысячи приходятся на рабочие профессии. Наиболее востребованы работники в сферах производства, здравоохранения, сельского хозяйства, транспорта и ЖКХ.

В январе самую высокую зарплату в рамках военной службы по контракту предлагают механику-водителю — от 210 тысяч рублей в месяц. От 75 до 120 тысяч рублей может заработать обвальщик мяса на мясоперерабатывающем комбинате «Норовский».

На третьем месте - предложение от литейного завода «ВКМ-Сталь», где требуется обрубщик с заработной платой от 110 тысяч рублей. В качестве бонусов компания предоставляет путевки в оздоровительные учреждения, а также оплачивает питание.

На доход от 50 до 110 тысяч рублей в месяц могут рассчитывать водители транспортно-строительной компании «Мапо-транс». На «Мордовцементе» огнеупорщик может заработать до 100 тысяч рублей. Также цементное предприятие предлагает иногородним место для проживания либо возмещение расходов на топливо для личного автотранспорта.

По информации республиканского Кадрового центра, сегодня в Мордовии ищут работу почти 2 тысячи человек. Таким образом, на одного соискателя приходится более трех вакансий. Найти актуальные предложения соискатели могут на портале «Работа России».