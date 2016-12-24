В Мордовии устраняют повреждения на участках федеральных автодорог

По информации ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород, в период с 13 по 19 января в Мордовии на автодорогах Р-158, Р-178 и М-5 (подъезд к Саранску) ликвидировано более 754 кв.м. повреждений, использовано 69 тонн материалов.

На Р-178 рабочие устранили дефекты на площади 385 кв.м. На подъездной дороге к республиканской столице от М-5 «Урал» восстановительные работы выполнены на 230 кв.м. покрытия. На Р-158 Нижний Новгород – Саратов заделано 139 кв.м. дефектов.

Дефекты дорожного покрытия возникают в основном на участках, где оно уже выработало свой ресурс. Оперативное устранение дефектов - временная мера, призванная обеспечить безопасность дорожного движения до момента проведения ремонтных работ при подходящих погодных условиях.

В дорожном ведомстве отмечают, что осмотр автомобильных дорог проводится ежедневно. При выявлении дефектов подрядные организации устраняют их в срок до трех суток, но обычно это происходит в течение суток после обнаружения. По всем фактам выявленных недостатков проводится проверка. Если не были приняты должные меры, то на подрядные организации накладывается штраф.