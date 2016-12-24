В Мордовии легковушка переехала лежавшего на дороге мужчину

По информации Госавтоинспекции республики, 19 января в 20:00 на ул. Гагарина в Темникове 26-летний парень за рулем автомашины «Лада 2114» совершил наезд на 39-летнего мужчину. По словам водителя, тот лежал на проезжей части дороги.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия. По данным дорожных полицейских, водитель легковушки был в трезвом состоянии.

На данном участке были выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие стационарного электрического освещения, недостатки зимнего содержания.