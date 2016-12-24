Глава Мордовии приехал на отчетную сессию в Торбеевский район

17 января в Торбееве состоялась отчетная сессия районного Совета депутатов. На ней подвели итоги социально-экономического развития территории в 2024 году и поставили задачи на предстоящий период. В работе сессии приняли участие Глава республики Артём Здунов и члены кабинета министров.



С основным докладом о работе района выступил глава муниципалитета Сергей Шичкин. Положительная динамика в 2024 году сохранилась во всех основных отраслях экономики. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 935 млн. рублей. Внебюджетные инвестиции превысили 932 млн. рублей.



Стабильно работает обособленное подразделение МПК «Атяшевский» - одно из градообразующих предприятий района. Развивается аграрная отрасль, МАПО «Торбеево» реализовало два инвестиционных проекта общей стоимостью 110 млн. рублей. Средняя заработная плата по крупным и средним предприятиям превысила 52 тысячи рублей с темпом роста 111%.



На сессии также выступили глава крестьянско-фермерского хозяйства Владимир Паршин, специалист по организации работы в Торбеевском районе регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» Надежда Киреева.



Начальник управления по работе с учреждениями образования администрации Торбеевского района Елена Половникова рассказала о волонтерской деятельности населения в поддержку участников СВО и членов их семей. Общий вес гуманитарного груза, направленного в зону спецоперации, превысил 60 тонн. Волонтеры плетут маскировочные сети, готовят консервы, шьют одежду, вяжут носки и даже освоили технику изготовления сухого душа для наших бойцов.



Артём Здунов поблагодарил торбеевцев за эту работу. По итогам 2024 года район показал неплохие результаты, но они ниже среднереспубликанских показателей. Поступления по налоговым доходам сложились выше уровня прошлого года на 15%. Неналоговые доходы исполнены с темпом роста к уровню прошлого года на 40%. На 1 января 2025 года Торбеевский муниципальный район занимает 10 место по поступлению налоговых и неналоговых доходов на душу населения.



Важным источником доходов является инвентаризация объектов недвижимости. Артём Здунов отметил, что Торбеевский район неплохо работает по этому направлению. С 2022 года количество ранее учтенных объектов недвижимости, не имеющих правообладателя, уменьшилось на 50%.



Район активно работает по установлению границ населенных пунктов и территориальных зон. «Когда мы заявляемся в федеральные программы, с нас требуют, чтобы все границы были установлены. Градостроительная документация должна всегда быть в порядке. Это имеет большое значение для комплексного освоения территорий, модернизации инфраструктуры», - сказал Глава Мордовии.



Особого внимания требует коммунальная инфраструктура. Речь идет о строительстве станции водоочистки, очистных сооружений, сетей водоснабжения. Артём Здунов поручил министру энергетики и ЖКХ РМ Александру Голянину взять эти актуальные для района вопросы на контроль.



Капитального ремонта требуют два дошкольных образовательных учреждения, нужно готовить документацию для включения этих объектов в новую федеральную программу.



В рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» проводится капитальный ремонт здания поликлиники - это новое качество обслуживания, новое оборудование. В этом году поликлиника будет введена в строй.