В Саранске у музыканта украли трубу

39-летний житель столицы Мордовии вечером 6 января по забывчивости оставил в зоне фуд-корта супермаркета сумку с музыкальной трубой, стоимостью около 90 тысяч рублей. А уже рождественским утром инструмент перекочевал в чужие вороватые руки.

По информации МВД по РМ, в полиции потерпевший рассказал, что через какое-то время вернулся в магазин за трубой, но ее на месте не оказалось. Самостоятельные поиски не дали нужного результата и мужчина решил обратиться в полицию.

При просмотре записи с камер видеонаблюдения сотрудники уголовного розыска выявили вора. Молодой человек в компании друзей пришел в кафетерий ранним утром 7 января. Увидев висящую на стуле сумку, он отнес ее за свой стол, проверил содержимое и уходя забрал с собой.

Полицейские установили личность молодого человека - им оказался 18-летний местный житель. В настоящий момент в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Музыкальный инструмент изъят.