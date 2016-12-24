ФСИН России запустила новый сервис о применении пробации на портале Госуслуг

Федеральная служба исполнения наказаний запустила новый сервис о применении пробации на портале государственных услуг Российской Федерации.

Граждане, состоящие на учете уголовно-исполнительных инспекций, отбывающие наказание в виде принудительных работ, могут обратиться с заявлением о применении пробации на портале Госуслуг. Осужденные, освобождающиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы, смогут воспользоваться услугой после освобождения.

В рамках федерального закона с 1 января 2025 года в отношении граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, применяется постпенитенциарная пробация, которая заключается в оказании помощи тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации.

По результатам рассмотрения заявления составляется индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, которая будет включать в себя мероприятия по восстановлению социальных связей, консультированию по социальным и правовым вопросам, оказанию психологической и медицинской помощи, содействию в получении документов, образования, пособия по безработице и пенсии, государственной социальной помощи и социальных услуг, а также в трудоустройстве.

Подать заявление можно на портале государственных услуг Российской Федерации ( https://www.gosuslugi.ru/600469/1/form/ ), а также по ссылке на официальном сайте ФСИН России.