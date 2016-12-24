В Мордовии открылся Федеральный центр развития биотехнологий и медицины

16 января на базе Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева открылся Центр развития биотехнологий и медицины. По оценке экспертов – это событие всероссийского уровня.

Напомним, что этот центр создан по поручению Президента России Владимира Путина. Его первая очередь была введена в строй еще в прошлом году. По согласованию с индустриальным партнером ГК «Промомед» она включает в себя лаборатории микробиологии, генно-инженерных биологических продуктов и клеточных технологий и призвана обеспечить разработку ключевых стадий производства и контроля качества биотехнологических препаратов на территории РФ.

Отметим, что значительная часть финансирования – это средства специальной части гранта Минобрнауки России «Приоритет-2030». Центр включает в себя ряд уникальных научно-исследовательских лабораторий, а также образовательный блок и Университетскую клинику.

Глава Мордовии Артём Здунов поблагодарил всех причастных к созданию Центра. «У нас есть мощная поддержка нашего Президента. Новые лаборатории позволят нам не только заниматься импортозамещением, но и рассчитывать на экспорт наших медицинских услуг, - подчеркнул Глава республики. – Очень важно, что с нами промышленный партнер – группа компаний «Промомед». Спасибо вам, что поверили в этот проект. Дай Бог, чтобы наш вуз еще вырос благодаря этим лабораториям, чтобы мы укрепили наши позиции в «Приоритете-2030». Это начало очень большого пути!»

От имени министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова участников церемонии приветствовал заместитель министра Дмитрий Пышный. Он отметил, что федеральное ведомство и в дальнейшем будет поддерживать этот проект: «Биотехнология – это наше будущее. Потенциал у вас в этом огромный! В добрый путь!»

Вице-президент РАН, академик РАН Степан Калмыков сказал, что открытие Центра – это значимое событие для всей страны: «Биотехнологии и медицина – это мировой научный тренд. Поэтому этот Центр – место притяжения для бизнеса, для новых проектов, но гораздо важнее – для молодых ученых, которые будут здесь делать современную науку. Биотехнологии вокруг нас, и они определяют наше будущее!»

Председатель Совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый подчеркнул, что Центр будет заниматься разработкой препаратов для завтрашнего и послезавтрашнего дня: «Победа над раком, над болезнью Альцгеймера, наша здоровая и активная жизнь – все это биотехнологии. То, что происходит сегодня в Мордовии – это прорыв! Мордовский университет – опять номер один! Счастлив, что мы работаем вместе!»

Глава Мордовии вместе с гостями республики осмотрел лаборатории, которые вошли в структуру центра. В общей сложности их семь, все они оснащены современным оборудованием и уже ведут разработки генно-инженерных биологических продуктов, таргетных форм фармпрепаратов, исследуют фармокинетику новых препаратов и микробиологический потенциал.

Было отмечено, что Центр – основа стратегического проекта «Медицина будущего», и он не ограничится разработкой только биотехнологических лекарственных средств, а сконцентрируется на уникальных для нашей страны исследованиях препаратов природного происхождения, синтетических лекарственных средств и изделий медицинского назначения.

Также ведется сотрудничество с предприятиями пищевой промышленности по анализу вкусо-ароматических добавок и микробиологической чистоты пищевых продуктов, подписан договор о совместных научных исследованиях и обмене студентами и аспирантами с вузами Индии и Китая.

В дальнейших планах – модернизация и аккредитация имеющихся лабораторий Центра, строительство вивария и продолжение работ по доклиническим и клиническим исследованиям новых лекарственных средств и изделий медицинского назначения. Таким образом, Центр внесет свой вклад в обеспечение полного цикла производства новых, в том числе биотехнологических, препаратов на территории России, в достижение лекарственного суверенитета. Будет продолжено и участие в федеральной программе «Приоритет-2030».

После осмотра лабораторий гости провели встречу со студентами и преподавателями Медицинского института, сотрудниками Федерального центра развития биотехнологий и медицины. Ректор МГУ им. Н. П. Огарева Дмитрий Глушко подчеркнул, что завершена работа только над первым этапом, и впереди еще много новых задач.

Артём Здунов поблагодарил за помощь и поддержку Минобрнауки России. «Мы обязаны укреплять лабораторную базу университета, поэтому продолжаем работу, чтобы в наш вуз стремились!»

С напутствием к молодым специалистам выступили заместитель министра науки и высшего образования РФ Дмитрий Пышный, вице-президент РАН, академик РАН Степан Калмыков, заместитель президента РАН, академик РАН Евгений Каблов и председатель Совета директоров группы компаний «Промомед» Петр Белый. Они пообщались со студентами и преподавателями на интересующие их темы.