Малый и средний бизнес Мордовии получит более полумиллиарда рублей микрозаймами

Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который с 2025 года входит в новый нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», позволил субъектам МСП выйти на новый уровень. Это стало возможным благодаря целому спектру финансовых и нефинансовых мер поддержки, основными инструментами которых являются:

- программа 1764 по предоставлению льготных кредитов

- зонтичные поручительства, позволяющие государству брать на себя часть рисков, если у бизнеса не хватает имущества для залога

- грантовая поддержка и микрозаймы для начинающих, а также опытных предпринимателей

- Центр «Мой бизнес», как площадка для оказания комплексных мер поддержки в режиме одного окна.

В 2024 году микрофинансовыми организациями Мордовии выдано 270 микрозаймов по льготным ставкам на сумму свыше 653 млн. рублей. По кредитному продукту «Проектный», разработанному в рамках Программы социально-экономического развития региона на 2022 – 2026 годы, выдано 7 займов на 170,5 млн. рублей.

Гарантийной организацией предоставлено 52 поручительства почти на 400 млн. рублей, привлечено более 926 млн. рублей кредитных средств. Социальным предпринимателям и молодым предпринимателям в возрасте до 25 лет предоставлено 6 грантов на сумму 2,5 млн. рублей. Более тысячи предпринимателей воспользовались нефинансовыми мерами поддержки Центра «Мой бизнес».

Реализация национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» завершена в 2024 году, однако республиканским бюджетом на 2025 год выделено 17,2 млн. рублей на обеспечение функционирования Центра «Мой бизнес».

Планируется продолжить кредитование по программам льготного финансирования государственными микрокредитными организациями, выдать более полумиллиарда рублей на микрокредитование и почти 200 млн. рублей на кредитование под инвестиционные цели. Для этого докапитализирован фонд поддержки предпринимательства Мордовии на 184 млн. рублей.

Также в 2025 году будет оказана господдержка субъектам МСП за счет поручительств Гарантийного фонда не менее чем на 550 млн. рублей. Субъектам МСП и гражданам, желающим начать предпринимательскую деятельность, продолжится оказание нефинансовых мер поддержки.